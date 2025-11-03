Cisterna, grande partecipazione alla Messa per i defunti nella restaurata chiesa del cimitero

I sacerdoti delle parrocchie di Cisterna hanno concelebrato ieri pomeriggio, domenica 2 novembre, alle ore 15:30, la Santa Messa in commemorazione di tutti i defunti, presso la chiesa del cimitero, recentemente restaurata. La celebrazione ha visto la partecipazione di un numero straordinario di fedeli: le panche all’interno della chiesetta e le sedie sistemate sul sagrato non sono bastate a contenere tutti i presenti. Tra le autorità civili intervenute, il sindaco Valentino Mantini e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Nell’omelia, Don Fabrizio Cavone, nuovo parroco della Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo dallo scorso 26 ottobre, ha definito la chiesa del cimitero come la “Casa della speranza”, invitando i fedeli a “guardare da dove entra la luce” e a non “restare fermi a guardarsi i piedi”, ma a vivere un’autentica esperienza di comunità, soprattutto in un tempo segnato dalla solitudine. La celebrazione ha dato l’opportunità di riaprire ai fedeli e l’edificio sacro al termine dell’intervento di restauro. Tra i risultati più significativi dei recenti lavori, la ricerca sui colori originali, che ha permesso di rimuovere le aggiunte stratificatesi nel corso dei decenni. Durante la raschiatura delle tinte è riemersa anche una parte della scritta storica del fregio della facciata, oggi nuovamente visibile, restituendo alla chiesetta il suo volto autentico e armonioso.