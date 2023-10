Cisterna, i 50 anni dello stabilimento ex Marconi (Leonardo)

L’assessore all’industria e alle attività produttive Emiliano Cerro ha portato i saluti dell’intera Amministrazione comunale di Cisterna alla cerimonia per il 50° Anniversario dello stabilimento Leonardo. Omaggiati di un albero di ulivo per la collaborazione con la cittadinanza.

Il sito nasce nel 1973 con il nome di “Marconi Italiana SpA”. Oggi, con una superficie totale di 58.000 metri quadrati, è sviluppato sulla base di un modello di fabbrica intelligente che “incorporando i concetti di industria 4.0 e digital manufacturing, è in grado di garantire processi produttivi efficienti, snelli e sostenibili e competitività al tessuto industriale nazionale nel suo complesso”.

Un polo tecnologico di eccellenza della Divisione Elettronica in Italia che ha aperto le porte alle famiglie dei circa 600 dipendenti, alla presenza di numerose Istituzioni nazionali, regionali, provinciali.

«All’interno della cerimonia per il 50° Anniversario dello stabilimento – ha detto l’assessore all’industria e alle attività produttive Emiliano Cerro – siamo stati omaggiati come Amministrazione comunale di una prestigiosa targa che riporta la scritta “Leonardo dona al Comune di Cisterna di Latina un albero di ulivo a conferma dei pluriennali rapporti di collaborazione con la cittadinanza”. Li ringraziamo per questo dono nella certezza di un duraturo rapporto di sinergia e cooperazione».