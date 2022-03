I Vigili del Fuoco del Latina hanno tratto in salvo un cane, caduto accidentalmente in un vecchio pozzo a circa 20 metri di profondità.

Il recupero è stato effettuato a Cisterna di Latina, in via Tivera a Cisterna di Latina, dove la squadra territoriale della sede centrale, si è prontamente adoperata per salvare il setter di nome Lupo.

Complessa la manovra saf per il recupero effettuata del personale, ma alla fine Lupo, molto collaborativo, ha riabbracciato il suo padrone.