Cisterna, IC Caetani e Plinio il Vecchio: contro il bullismo

Giovedì 1° dicembre, il progetto “Generazioni connesse” dell’Istituto Comprensivo Caetani, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina, affronterà il grave fenomeno del bullismo e cyberbullismo con due importanti eventi.

Alle ore 16.30 in Piazza XIX Marzo si terrà la cerimonia di inaugurazione della “panchina gialla”, simbolo della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, colorata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio, e dedicata a Carolina Picchio.

Carolina era una ragazza 14enne, intelligente, altruista e sognatrice, che tra il 4 e il 5 gennaio 2013, sotto il peso del cyberbullismo, crolla lasciando prendere il sopravvento alla fragilità e si toglie la vita.

Da quando ha perso sua figlia, Paolo Picchio ha deciso di combattere la battaglia contro questo pericoloso fenomeno. A Carolina Picchio è dedicata la prima legge italiana contro il cyberbullismo (in realtà la prima anche a livello europeo), in vigore dal giugno 2017.

Nel messaggio lasciato da Carolina prima di togliersi la vita, “Le parole fanno più male delle botte”, una denuncia che rompe il silenzio e che suo padre, Paolo Picchio, ha raccolto creando la Fondazione Carolina e cominciando un percorso di testimonianza e sensibilizzazione.

La dirigente scolastica dell’I.C. Plinio Il Vecchio, Fabiola Pagnanelli, e la referente del progetto, Maria Teresa Suglia: “Le nuove generazioni si immergono nei social network fabbricando sul web le loro identità e la loro autostima fittizia, distorcendo il vero senso dei rapporti. Ma spesso il web funziona da filtro, è il luogo per eccellenza dove si esprime e sfoga il mal d’essere in cui tutto è libero, tutto è pubblico e tutto è concesso. Il web diventa per l’adolescente una realtà in cui calarsi per sentirsi invincibile, dove non conosce sconfitte, dove è facile sbarazzarsi dell’altro. Proprio per questo il web è diventato il catalizzatore e l’epicentro del cyberbullismo con risvolti pericolosi spesso non prevedibili.