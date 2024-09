Cisterna, il 13enne Jacopo De Lellis è il nuovo Campione Italiano di Dama Internazionale

E’ di Cisterna il nuovo campione italiano di Dama Internazionale. Si chiama Jacopo De Lellis ed ha 13 anni e a differenza dei suoi coetanei, non partecipa alla sua categoria Under ma disputa le gare con i professionisti, Maestri e Gran Maestri.

Nel giugno 2023 è l’Ex Assessora Sport e Scuola Emanuela Pagnanelli a premiarlo per aver vinto la finale regionale Trofeo CONI.

A settembre 2023 va in Calabria, a rappresentare il Lazio, con un gruppo di ragazzi e due ragazze di Latina. Vincono come rappresentativa Lazio.

Nel giorno della Befana partecipa al Torneo online del “Panathlon della Befana”. Questo torneo è solitamente il preludio per il successo ai campionati italiani. Di solito gli atleti vincenti a questo evento, si confermano nella massima competizione italiana.

A giugno 2024 partecipa ai giochi studenteschi in Emilia Romagna, vince tutte le partite e si impone come migliore giocatore del torneo.

Prossimo step la Sicilia, ad ottobre, per il Trofeo CONI, come rappresentativa Lazio, insieme ad altri 3 ragazzi di Cisterna, e poi i Mondiali in Polonia con la nazionale Italiana.