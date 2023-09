Finisce l’attesa a Cisterna, dopo anni e anni di vicende, lavori e ricorsi, sabato l’impianto sportivo Domenico Bartolani per la prima volta accoglierà una partita di calcio con la presenza del pubblico sulle tribune nella più totale agibilità.

Dopo un lungo periodo di chiusura, e poi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto interventi strutturali, recentemente, e per la prima volta, l’impianto di via Lombardia ha ricevuto il parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali e gli Impianti di Pubblico Spettacolo per lo svolgimento di eventi alla presenza del pubblico sugli spalti.

Dopo un intervento di saluto da parte del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora alla Sport Emanuela Pagnanelli, ci sarà l’esibizione della Banda musicale “Città di Cisterna” e delle majorette “White Flower” di Pontinia.

Seguirà, alle 19.30 l’incontro amichevole tra il Cisterna Calcio e l’A.S.D. Trevi