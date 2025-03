Giallo a Cisterna, dove questa mattina, all’interno degli edifici dell’ex Marmificio, in via dei Monti Lepini, alle porte della città, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo la cui identità resta ancora sconosciuta. Immediato l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso di un uomo, con ogni probabilità straniero, che avrebbe utilizzato quel luogo per trovare riparo. Sul posto anche la Polizia Scientifica che ha effettuato le rilevazioni del caso.