Cisterna, il Comune cerca un partner per gestire e allestire il nuovo cinema-teatro

Il Comune di Cisterna di Latina ha avviato la procedura per individuare un partner privato che si occupi dell’allestimento e della gestione del nuovo cinema-teatro in costruzione nell’area della ex “buca comunale”, accanto al palazzo dei servizi. L’amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a operatori economici, associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore con esperienza nel campo della cultura e dello spettacolo.

Il progetto prevede che il soggetto selezionato presenti un piano di valorizzazione che includa una stagione teatrale, proiezioni cinematografiche, rassegne, festival, attività per scuole e famiglie, cineforum e eventi collaterali, con la possibilità di gestione di bar e bistrot interni.

Gli spazi, pari a 630 metri quadrati, saranno concessi allo stato grezzo: spetterà al partner privato sostenere i costi di allestimento, comprese pavimentazioni, insonorizzazioni, impianti, arredi di sala e strutture tecniche audio-video-luci.

L’accordo di partenariato prevede una durata iniziale di 25 anni, rinnovabile per ulteriori 25. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 20 novembre 2025.

“Con questa opera – dichiarano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – vogliamo restituire un presidio culturale alla città, sanare una ferita urbanistica nel cuore del centro e creare uno spazio capace di attrarre pubblico anche dai comuni limitrofi, promuovendo una cultura partecipata e di qualità”.