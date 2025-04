Cisterna, il consigliere Caianiello e le scommesse illegali: interviene Mantini

Maxi indagine sulle scommesse online su piattaforme illegali, dopo la notizia che portato alla luce il coinvolgimento del consigliere comunale di Cisterna Stefano Caianiello arrivano le parole del sindaco Valentino Mantini, che tramite un nota diffusa agli organi di stampa, ha commentato la situazione che riguarda il consigliere di maggioranza.

“In merito alle notizie di stampa relative all’indagine condotta dalle Autorità competenti che cita il coinvolgimento anche del consigliere comunale di maggioranza Stefano Caianiello, nell’ambito di un’inchiesta sul gioco del poker online su piattaforme non autorizzate, desidero innanzitutto esprimere piena fiducia nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine.

Al tempo stesso, in uno Stato di diritto, è fondamentale ricordare che ogni persona è da considerarsi innocente fino a prova contraria. Stefano Caianiello si è messo a completa disposizione per chiarire la sua posizione. Tuttavia, tengo a precisare che episodi di questo tipo non possono e non devono gettare ombre su nessun rappresentante dell’intera Amministrazione comunale, che continua a lavorare con serietà e impegno nei confronti della comunità. Confido che ogni eventuale responsabilità venga accertata con chiarezza e rapidità nel rispetto delle garanzie e dei diritti di tutte le parti coinvolte in questa vicenda”.