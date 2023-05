E’ stato trovato morto nelle acque gelide della baia di Oakland, a San Francisco negli Stati Uniti. Per ora è avvolta nel giallo la morte di Vittorio Marianecci, originario di Cisterna e da anni trapiantato negli States dove viveva a Miami ed era impegnato con successo nel campo dell’enologia. Il corpo del 57enne è stato individuato da un ragazzo che stava facendo kitesurf in quel tratto di mare. La salma è stata consegnata agli uomini del coroner che cercheranno di ricostruire le ultime ore di Vittorio che era stato visto l’ultima volta acquistare una bottiglietta d’acqua a San Francisco. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo.