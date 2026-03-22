Cisterna, il dono di Maria Grazia a degli studenti della Guinea Bissau

Un’aula per studiare, crescere e costruire futuro. A un anno dalla scomparsa di Maria Grazia, nel villaggio di Cajens, nella zona di Bula in Guinea Bissau, è stata realizzata e consegnata alla comunità un’aula comunitaria dedicata agli studenti, nata dal desiderio della famiglia di trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà.

Il progetto è stato avviato nell’aprile 2025 grazie alle donazioni di amici e colleghi e realizzato in collaborazione con l’associazione Oltre i Confini ODV. I lavori sono andati avanti nei mesi successivi fino al completamento, avvenuto a marzo 2026, con la consegna ufficiale della struttura e l’apposizione di una targa in memoria.

L’aula permetterà ai ragazzi di studiare anche nelle ore serali, offrendo nuove opportunità educative in un contesto con poche risorse.

L’associazione, attiva in Guinea Bissau dal 1990, continua a promuovere iniziative a sostegno delle comunità locali e ricorda la possibilità di contribuire attraverso il 5×1000. Prossimo appuntamento il 12 aprile a Cisterna, con uno spettacolo teatrale della Compagnia Esperienza Teatro.