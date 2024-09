Cisterna, il sindaco Mantini inaugura l’anno scolastico della Leonardi di Isolabella

Questa mattina, il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, insieme all’assessore Pasquale Del Prete, ha visitato la scuola Augusto Leonardi di Isolabella per salutare l’inizio del nuovo anno scolastico e scoprire la nuova targa dedicata al medico Augusto Leonardi, insignito della Medaglia d’oro civile per il suo coraggio durante la Seconda guerra mondiale.

Mantini ha ricordato l’importanza della scuola come luogo di crescita e comunità, augurando agli studenti e al personale scolastico un anno ricco di scoperte e soddisfazioni. Nella sua lettera aperta, il sindaco ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per migliorare le strutture scolastiche e la collaborazione tra docenti, studenti e famiglie. Un pensiero speciale è stato rivolto ai nuovi alunni e a quelli che si preparano all’esame di maturità, incoraggiandoli a vivere la scuola come un’avventura formativa e personale.