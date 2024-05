Cisterna, il sindaco Mantini riassegna cinque deleghe

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha riassegnato le deleghe ad alcuni consiglieri comunali che le avevano in precedenza restituite. Il consigliere comunale Francesco Maggiacomo è stato confermato nella delega di funzioni per la materia “Salute”.

La consigliera comunale Aura Contarino è stata confermata nella delega di funzioni per le materie “Turismo, spettacolo ed eventi”. La consigliera comunale Antonella Quattrocchi è stata confermata nella delega di funzioni per le materie “Tutela e diritti degli animali”.Il consigliere comunale Elio Sarracino è stato confermato nella delega di funzioni per le materie “Polizia Locale, sviluppo e recupero delle periferie”.

La consigliera comunale Romina Angelisanti ha ricevuto la delega di funzioni per la materia “Servizi civici”. «Ho iniziato il percorso per riassegnare le deleghe ad alcuni consiglieri comunali e ho rinnovato la fiducia nei loro confronti per l’operato che hanno svolto sino ad ora. Ho, infine, assegnato per la prima volta la delega alla consigliera comunale Romina Angelisanti nell’importante materia dei Servizi Civici per coadiuvare l’accessibilità delle cittadine e dei cittadini verso gli uffici del nostro Ente», ha affermato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.