Cisterna, il sindaco Mantini rifiuta le dimissioni dell’assessore Del Prete

A Cisterna di Latina, il Sindaco Valentino Mantini si trova al centro di una situazione politica complessa, legata all’assessore all’Ambiente Lino Del Prete, coinvolto indirettamente in un’inchiesta che ha portato al sequestro di beni per diversi milioni di euro. Nonostante le accuse e le indagini, Mantini ha deciso di mantenere Del Prete nel suo incarico, almeno per il momento.

L’indagine riguarda principalmente la FDP Metal, un’azienda fondata da Del Prete che si occupa di commercio di rottami metallici, e che, secondo la Guardia di Finanza, sarebbe stata coinvolta in una frode milionaria con fatture false e società cartiere. La società è legata al figlio dell’assessore, Nicola Del Prete, per il quale sono stati sequestrati diversi beni, tra cui una villa nel centro di Cisterna. Tuttavia, Lino Del Prete non è stato toccato da alcun provvedimento giudiziario e si è dichiarato estraneo ai fatti.

Nel consiglio comunale, Mantini ha difeso la sua scelta di mantenere Del Prete in giunta, sottolineando il lavoro svolto dall’assessore nell’amministrazione e nella gestione della Cisterna Ambiente, l’azienda comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il Sindaco ha riconosciuto la delicatezza della situazione e ha ribadito che la scelta sarà rivalutata in base agli sviluppi dell’indagine e alle indicazioni della maggioranza che lo sostiene. Mantini ha messo in evidenza che la presenza dell’assessore sul campo è costante e che l’indagine che coinvolge il figlio non deve riflettersi sull’operato del padre.

Interessante notare il silenzio dell’opposizione, che non ha espresso alcuna critica né durante né dopo il consiglio comunale. Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, ha evitato commenti sulla vicenda.

Sul fronte giudiziario, la questione legale proseguirà con l’esame del ricorso al Riesame per il dissequestro dei beni, presentato dall’avvocato di FDP Metal, Massimo Frisetti. La decisione del tribunale dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, e solo allora sarà possibile comprendere meglio il futuro politico di Del Prete all’interno della giunta di Cisterna di Latina.