Cisterna, immobile confiscato alla criminalità destinato a finalità sociali: il bando

Il Comune di Cisterna di Latina ha pubblicato un avviso per affidare gratuitamente un immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato in via Val di Cece, località Sant’Ilario. La struttura, composta da un’abitazione con portico, locali seminterrati e un terreno di 500 mq, sarà destinata a finalità sociali.

Possono candidarsi comunità giovanili, enti, associazioni, cooperative sociali, comunità terapeutiche e organizzazioni di volontariato, proponendo progetti per inclusione sociale, attività culturali o tutela del territorio. Saranno favoriti interventi rivolti a giovani, persone in difficoltà, ex detenuti, richiedenti asilo o persone con disabilità. La concessione gratuita durerà da 6 a 19 anni.

Le domande devono essere presentate entro le ore 24 del 3 febbraio 2025.

«Questo avviso è un’opportunità per ridare valore a un bene confiscato alle mafie – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – trasformandolo in un progetto utile alla collettività, promuovendo legalità e inclusione».

L’assessore al welfare Stefania Krilic ha aggiunto: «Riconvertire un immobile confiscato in un centro per attività sociali significa restituire alla comunità un luogo che potrà diventare un punto di riferimento per chi è più fragile».