Cisterna, in arrivo mezzo milione per i campi sportivi della “Volpi”

Un passo concreto verso scuole più moderne e sicure. La Giunta comunale di Cisterna di Latina ha approvato la candidatura per l’ottenimento di un contributo regionale pari a 500mila euro, destinato al rifacimento completo degli impianti sportivi esterni dell’Istituto Comprensivo “A. Volpi”.

L’intervento rientra nel “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici” (annualità 2025-2027) e prevede un ampio restyling delle aree sportive utilizzate quotidianamente dagli studenti: dalla pista di atletica al campo di calcetto e basket, passando per le superfici dedicate al salto in lungo e alla pallavolo. Saranno rimosse le vecchie pavimentazioni e i sottofondi, sostituite le recinzioni e installate nuove attrezzature con relative segnature regolamentari. Previsto anche l’allestimento di piastre per ospitare panchine a disposizione degli atleti.

Il progetto, redatto dal Settore 3 del Comune, è stato inserito nella rimodulazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, con una copertura finanziaria interamente affidata al contributo regionale richiesto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Valentino Mantini e dall’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli: “Con la candidatura a questo importante investimento, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria volontà di migliorare e potenziare l’impiantistica sportiva scolastica, offrendo agli studenti dell’Istituto ‘A. Volpi’ strutture più sicure, moderne e funzionali”.