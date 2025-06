Cisterna, in arrivo nuove mense scolastiche in due istituti della zona

Proseguono i lavori di riqualificazione all’interno dei vari istituti di Cisterna di Latina per poter dare, prima dell’inizio della stagione scolastica, nuovi servizi ad alunni ed insegnanti.

Per quanto riguarda la scuola “Giovanni Cena” hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dei locali al primo piano, spazi che saranno riconvertiti e adibiti a mensa scolastica della quale il plesso è privo. L’intervento in via Guido d’Arezzo è stato finanziato con fondi PNRR per un ammontare complessivo di 431mila euro e sarà portato avanti durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, senza interferire in alcun modo con la didattica.

Sono invece stati ultimati i lavori di costruzione della nuova mensa della scuola di Prato Cesarino, anche questi finanziati grazie ai fondi PNRR per quasi 320mila euro. La mensa è costituita da un edificio isolato rispetto al corpo della scuola alla quale sarà però collegata attraverso un tunnel per agevolare l’ingresso e l’uscita dei giovani studenti.