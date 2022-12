Cisterna, in Corso della Repubblica si respira aria natalizia

L’amministrazione Comunale di Cisterna e l’associazione Commercianti del Centro, hanno attuato in questi giorni il Patto di collaborazione “Coloriamo le aiuole”.

Questa collaborazione, ha consentito ai commercianti della città di abbellire il Corso della Repubblica con la cura delle aiuole con ciclamini bianchi e rossi in stile natalizio.

Il delegato all’amministrazione Condivisa e Beni Comuni Urbani, Mascia Cicchitti dice che – “Il modello di amministrazione Condivisa, approvato con Regolamento dal nostro Ente nel giugno di questo anno consente, in ottemperanza al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la messa a disposizione da parte della cittadinanza attiva di proprie risorse, competenze ed esperienze personali, in collaborazione con il Comune, nella cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani.

Questo modello organizzativo è uno strumento importante e innovativo sul quale questa Amministrazione confida molto per realizzare un cambiamento, in primis culturale, che promuova il senso civico e il senso di appartenenza alla propria città. Si chiede pertanto a tutti di prendere parte attivamente a questo cambiamento, al fine di realizzare tutti insieme piccoli e grandi interventi di miglioramento e abbellimento della nostra città. Ringraziamo l’Associazione Commercianti del Centro per la disponibilità mostrata e speriamo che questa azione sia da esempio e possa essere emulata da altri”.

La Presidente dell’Associazione Valentina Iona si esprime dicendo che – “Si avvicinano le feste natalizie e l’Associazione Commercianti del Centro sta operando in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina per donare alla nostra Città la cornice che merita. Ci teniamo a ringraziare tutta l’Amministrazione, in particolare la Consigliera Mascia Cicchitti che si è adoperata per il Patto di Collaborazione tra l’Ente e la nostra Associazione, per la cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani”.