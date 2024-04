Cisterna in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Ezio Comparini

Cisterna di Latina piange l’ex sindaco Ezio Comparini. Il decesso avvenuto questa mattina all’età di 89 anni.

È stato un ex sindaco molto stimato e uno degli imprenditori più prestigiosi della città. Nato a Cisterna il 22 luglio 1934, ha vissuto gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale e l’esodo del 19 marzo. Dopo aver collaborato con il Partito Repubblicano e aver partecipato attivamente al primo referendum nazionale nel 1946, ha intrapreso una carriera bancaria presso la Cassa di Risparmio di Roma, dove ha lavorato come direttore per 25 anni. Appassionato di sport, è stato dirigente generale di diverse squadre di calcio cittadine fino al 1970.

Nel 1985 ha lasciato l’incarico di sindaco per evitare conflitti di interessi legati alla sua attività imprenditoriale, trasferendo la sua azienda “Alimenti Surgelati” da Sermoneta a Cisterna e inaugurando la Gelit Spa a Doganella di Ninfa.

I funerali si terranno domani, 18 aprile, alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.