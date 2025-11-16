Cisterna, il nuovo “Salotto della Città”: Giardino e Fontana Biondi

Cisterna di Latina ritrova uno dei suoi luoghi simbolo. Con una partecipata cerimonia pubblica, sono stati inaugurati il nuovo Giardino di Piazza XIX Marzo e la restaurata Fontana Biondi, restituendo alla comunità un cuore urbano completamente rigenerato.

“Ridiamo forma e identità al cuore della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini, presentando ufficialmente il nuovo “Salotto della Città”, spazio pensato per socialità, cultura e incontro. L’intervento, finanziato nell’ambito dei progetti PNRR, si inserisce nella visione della “Città del Noi” e richiama la memoria del 19 marzo 1944 e la figura della dea Feronia, riportata al suo splendore sulla sommità della fontana.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, ex sindaci, associazioni, studenti del Campus dei Licei Ramadù e il Cisterna Volley. Presenti anche la Soprintendenza, con l’architetto Sara Favetti, e la Fondazione Caetani con il presidente Massimo Amodio.

La Banda “Città di Cisterna”, il soprano Marzia Iuculano e il tenore Paolo Mascari hanno accompagnato l’evento, aperto dall’Inno nazionale e concluso con la benedizione dei parroci e il taglio del nastro.

I progettisti Elisabetta Ricci, Franco Ianiri e Alessia Nardi hanno illustrato le scelte che hanno guidato il restyling: “Abbiamo trasformato la piazza in un vero giardino urbano, un luogo unico che restituisce valore alla città”.

Il corteo si è poi spostato all’Albero di Pietra Spezzato, dove è stata scoperta una targa commemorativa. La mattinata si è chiusa con le visite guidate dei Volontari Ciceroni e le musiche di Morricone nel rinnovato spazio verde.