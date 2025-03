Cisterna, inaugurata la sede della Lilt

Questa mattina a Cisterna è stata inaugurata la nuova sede della Lilt, la prima in provincia dopo quella di Latina.

L’evento, a cui hanno partecipato numerose autorità politiche e militari, ha visto il taglio del nastro nei locali messi a disposizione dall’Ater in via Aldo Moro, nel quartiere San Valentino.

Il sindaco Valentino Mantini ha sottolineato l’importanza della prevenzione oncologica e della rete socio-sanitaria in crescita nel territorio: “La prevenzione oncologica è fondamentale ed è importante la rete di servizi che stiamo costruendo, una rete integrata grazie alla collaborazione delle istituzioni e delle associazioni. Un’offerta che farà un ulteriore salto di qualità con la realizzazione della Casa di comunità, la prima in provincia”.

Nicoletta D’Erme, presidente provinciale della Lilt, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della sede a Cisterna: “Questo è un grande traguardo per noi. Cisterna rappresenta la prima pietra di un percorso che ci auguriamo ci porti a realizzare altri presìdi, in particolare nel sud della provincia e sui Lepini, per garantire ambulatori anche a chi non ha la possibilità di raggiungere Latina”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, che hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e del lavoro della Lilt sul territorio.

Con la nuova sede, la Lilt rafforza il suo impegno nella prevenzione e nel supporto ai pazienti.