Cisterna, inaugurati i campetti sportivi comunali adiacenti alla scuola Plinio

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’Amministrazione comunale hanno inaugurato i campetti sportivi comunali con strutture annesse, adiacenti alla scuola Plinio, del programma di rigenerazione urbana del PNRR. I campetti sono stati intitolati a Moses

Kamara, il 17enne della comunità venuto a mancare mentre stava giocando una partita di basket. A lui è dedicata una targa all’ingresso della struttura, “un piccolo gesto che fa di Cisterna una comunità che sa essere inclusiva e accogliente”, ha detto il sindaco.

“Mantenere è un verbo che mi piace citare oggi, tenersi per mano, tutti insieme”, ha aggiunto il sindaco Mantini che ha ringraziato i familiari e gli amici di Moses, la comunità scolastica educante, le associazioni sportive e tutti gli intervenuti.

Le associazioni sportive, nella fase di transito, terranno vive le strutture comunali con la loro presenza e il loro supporto. Si procederà poi all’avvio delle procedure per una manifestazione d’interesse che dia in gestione/concessione i campetti comunali. «Nel frattempo – ha concluso il sindaco Valentino Mantini – chiedo a tutti senso civico per il rispetto del bene comune. Preserviamo questi spazi ed evitiamo che vengano vandalizzati».