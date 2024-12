Cisterna, inaugurato questa mattina un nuovo parcheggio nella frazione di Le Castella

Le Castella ha il suo nuovo parcheggio, inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Valentino Mantini, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli, dei consiglieri Giovanni Santelli e Massimiliano Leoni, insieme a rappresentanti delle associazioni locali.

Il parcheggio offre 56 posti auto, di cui 4 riservati a persone con disabilità e si estende su 3.302 mq. È stato realizzato nell’ambito dell’ampliamento dello stabilimento Ondulit Italiana Spa, con accesso da via Civitona. Tra le novità c’è un non scontato passaggio pedonale con rampa per disabili, in grado di garantire un collegamento sicuro ai servizi postali e commerciali della zona. La struttura è inoltre dotata di lampioni fotovoltaici e di una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.