Cisterna, incendio di Pasquetta: in fiamme l’esterno della pasticceria “Cakao”

Un atto vandalico ha scosso la quiete della notte tra Pasqua e Pasquetta a Cisterna di Latina. Intorno alla mezzanotte, ignoti hanno dato fuoco all’area esterna della pasticceria Cakao, a pochi passi dal centro cittadino.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo, giovane, con passo rapido e volto non chiaramente visibile, mentre appicca le fiamme a una staccionata in legno e ai contenitori dei rifiuti. In pochi istanti, l’incendio ha distrutto gli arredi esterni del locale.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso titolare tramite i social: “Qualche genio ha bruciato i nostri secchioni con la staccionata! Ci sono le telecamere! Appena rientrerò in Italia denuncerò tutto”.

Il gesto, che potrebbe sembrare una bravata, è ora al centro di un’indagine per danneggiamento aggravato.