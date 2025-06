Cisterna, incidente all’alba in via Nettuno: muore un giovane

Un drammatico incidente stradale è avvenuto stamane a Cisterna di Latina. Poco prima delle 8, un’auto è uscita improvvisamente di strada su via Nettuno, subito dopo il bivio per Borgo Montello e oltre il Bar Baccini, in direzione Cisterna. Alla guida del mezzo un ragazzo, che ha perso la vita sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo autonomamente, finendo fuori carreggiata. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Locale ha immediatamente chiuso al traffico il tratto interessato, deviando la circolazione su via Reynolds per consentire i rilievi e garantire la sicurezza delle operazioni. La strada è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare eventuali concause.