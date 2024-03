Cisterna, incontro con la scrittrice Lucie Félix

Lunedì 8 aprile alle ore 17.00, la Biblioteca “A. Marsella” accoglierà Lucie Félix, una delle più importanti progettiste contemporanee di libro-gioco per l’infanzia. In un evento senza precedenti a Cisterna di Latina, Félix guiderà un incontro di formazione rivolto a genitori e figure professionali del settore dell’infanzia, focalizzato sulla relazione tra gioco e lettura nella fascia d’età 0-6 anni.

La mattina dello stesso giorno, Lucie Félix incontrerà anche i bambini del nido comunale di Cisterna in un laboratorio dedicato. La sua presenza rappresenta un’opportunità unica per esplorare le dinamiche creative e pedagogiche che sottendono ai suoi lavori.

Tra le opere di Félix pubblicate in Italia, spiccano “Poesia in giallo” (Fatatrac, 2024) e “Prendi e scopri” (Fatatrac, 2015), quest’ultimo che ha ispirato un progetto promosso da Hamelin con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Il progetto si propone di incentivare la lettura come esperienza pedagogica, ludica ed estetica per i bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo anche genitori e adulti di riferimento.

Il Comune di Cisterna di Latina ha già attivato tre nuovi punti lettura presso l’Asilo Nido Comunale, l’Istituto Comprensivo “Leone Caetani” e il Plesso “Alessandro Marcucci”, oltre al Consultorio Familiare dell’ASL Distretto 1 di Latina, come parte del progetto “Prendi e scopri”.

Dopo l’incontro a Cisterna, Lucie Félix sarà ospite a Bologna il 10 aprile, dove parteciperà alla tavola rotonda “Prendi e scopri. Progettare libri-gioco: voci a confronto” presso la Sala Ouverture di Bologna Children’s Book Fair.

Inoltre, Félix curerà la progettazione di un prodotto grafico originale che sintetizzerà i temi e le azioni del progetto, distribuito in Biblioteca e nei punti lettura a partire dal mese di maggio 2024.