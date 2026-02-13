Cisterna, indagine su consigliere e dirigente comunale

Un’indagine della Procura della Repubblica di Latina coinvolge un consigliere e un dirigente del Comune di Cisterna. A renderlo noto è stato il sindaco Valentino Mantini, che ha informato la cittadinanza con una nota ufficiale.

“Ribadendo la piena fiducia nei confronti dell’operato della Magistratura, rinnovo anche la fiducia nelle persone coinvolte che confido faranno piena chiarezza rispetto alle ipotesi di reato che vengono loro contestate”, ha dichiarato il primo cittadino.

Mantini ha inoltre annunciato l’avvio di verifiche interne per accertare eventuali responsabilità amministrative. “Saranno altresì avviate le dovute verifiche interne per fare luce sulle eventuali responsabilità o omissioni all’interno della macchina amministrativa, così come previsto dalla normativa”, ha aggiunto.

Il sindaco ha infine assicurato continuità all’azione amministrativa: “Intanto l’azione di questa Amministrazione va avanti nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della nostra comunità”.