Cisterna, indagini in corso: convocata la Conferenza dei Capigruppo

Si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 17.30, nella Sala delle Statue del Palazzo comunale, la Conferenza dei Capigruppo convocata su richiesta del sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, in relazione alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Latina.

Al centro della vicenda ci sono accertamenti che riguardano il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente comunale Luca De Vincenti. La convocazione dell’organismo consiliare rappresenta un passaggio preliminare necessario per arrivare alla successiva convocazione del Consiglio comunale, con l’obiettivo di accelerare al massimo l’iter previsto dal regolamento.

«Come ho richiesto al presidente del Consiglio comunale, Quirino Mancini, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo relativamente alle indagini in corso», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la volontà dell’amministrazione di affrontare la questione in modo tempestivo e nel rispetto delle procedure istituzionali.

La riunione di venerdì avrà dunque una funzione propedeutica: servirà a definire modalità e tempi per portare la discussione in aula consiliare, garantendo un confronto formale tra le forze politiche rappresentate in Consiglio.

L’attenzione resta ora puntata sugli sviluppi dell’incontro, che potrebbe delineare il calendario della prossima seduta del Consiglio comunale e aprire un dibattito pubblico su una vicenda che coinvolge direttamente l’amministrazione cittadina.