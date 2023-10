Cisterna, iniziative cimitero per commemorazione defunti

Il comune di Cisterna di Latina ha avviato una serie di iniziative a partire dal 29 ottobre in occasione della commemorazione dei defunti.

Il civico cimitero resterà aperto dalle 7:30 alle 17 con orario continuato (fino al 30 marzo 2024).

Fino a domenica 5 novembre saranno esposte al pubblico i mosaici pavimentali restaurati tornati alla luce nel corso dei lavori di manutenzione degli uffici cimiteriali. Si tratta di un pavimento, esteso per circa 20 metri quadri, con al centro un mosaico in tessere bianche e nere raffigurante un teschio con ossa incrociate e sotto la sigla G.E.P. con incrociati un bastone pastorale e una spada contenuti in un riquadro che perimetra l’insieme in cui compaiono fasci di spighe di grano e altri elementi vegetali.

Nella stanza adiacente compare una cornice in tessere nere con elementi florali agli angoli mentre al centro campeggia una croce di Malta contenuta entro un cerchio.

Nelle festività e nel periodo compreso tra l’1 e 3 novembre, a tutela e sicurezza di tutti i visitatori, è vietata la circolazione veicolare all’interno del cimitero. In collaborazione con la protezione civile di Cisterna di Latina sarà garantito uno specifico servizio di assistenza alle persone comprensivo di trasporto dei visitatori diversamente abili nei seguenti giorni e orari:

– Mercoledì 1 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

– Giovedì 2 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

– Venerdì 3 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Per quanto riguarda la viabilità, da lunedì 30 ottobre a giovedì 2 novembre,

– su via San Tommaso d’Aquino è consentita la circolazione a senso unico di marcia, in direzione da Corso della Repubblica a Via Roma, fino al numero civico 40 e obbligo di svolta a sinistra su Via San Tommaso d’Aquino in uscita dall’area di parcheggio;

– obbligo di svolta a destra da via Sant’Agostino nell’intersezione con via San T. d’Aquino.

– Infine sarà a disposizione degli automobilisti per la sosta dei veicoli anche l’area ex centro rottami di fronte il Cimitero.