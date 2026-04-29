Cisterna, interruzione idrica rinviata

È stata rinviata a data da destinarsi l’interruzione idrica prevista domani, giovedì 30 aprile, a Cisterna.

«Ringrazio Acqualatina e il direttore tecnico Ettore Ippolito per aver accolto le nostre richieste – ha detto il Sindaco Valentino Mantini – domani quindi ci sarà la regolare erogazione dell’acqua a Cisterna. L’istanza che era pervenuta dalla nostra comunità consente la normale attività agli esercizi commerciali del territorio soprattutto in vista della Festa del Primo Maggio. In questo modo, abbiamo potuto garantire anche che gli istituti scolastici non interrompano in anticipo le loro attività».

L’interruzione idrica era finalizzata all’installazione di misuratori di portata sui serbatoi, strumenti fondamentali per suddividere la rete idrica in distretti e migliorarne il controllo, intervento finanziato con fondi PNRR.