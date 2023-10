Cisterna, intitolazione del PalaSport: la proposta di Maria Carturan

Diventa un caso l’intitolazione del Palasport di Cisterna. La Commissione Consigliare Toponomastica ha tra le voci all’ordine del giorno per lunedì prossimo la proposta di “intitolazione del palazzetto di viale delle Province al campione di tiro a volo Claudio Giovannangelo. Un nome che l’avrebbe spuntata sull’altro al vaglio, ovvero Mauro Carturan, tre volte sindaco della città.

Su tale punto verte un comunicato del consigliere comunale e figlia del compianto ex primo cittadino, Maria Carturan:

“Come chi mi conosce ben sa, sto combattendo perché il Palazzetto dello Sport venga intitolato a nome di mio padre, Mauro Carturan. Vorrei questo perché mio padre, come Sindaco, ha avuto una visione ambiziosa per la sua comunità, impegnandosi a creare questo stesso spazio dedicato all’attività fisica, allo sport e alla cultura per il benessere dei suoi cittadini. Quale fautore e promotore dell’opera, resto certa che questa nomina gli spetti.

Mi sono comunque documentata sulla figura sportiva di Claudio Giovannangelo, grande sportivo nostrano che (i più canuti lo ricorderanno) nel 1989 vinse i campionati di tiro a volo, collezionando record storici … per poi lasciarci ad appena 41 anni, a causa di un improvviso infarto.

Facendo ricerche attraverso gli atti amministrativi presenti nel Comune di Cisterna di Latina, ho però scoperto qualcosa di inatteso: proprio nel 1997, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 23 dicembre, l’amministrazione decideva di intitolare a Giovannangelo (per altro all’unanimità) lo “Stadio Sportivo San Valentino”. La delibera in questione, richiesta dall’allora Sindaco Umberto Salvatori alla Prefettura di Latina, vide l’autorizzazione nella disposizione prefettizia n.464 del 10 aprile 1996 per l’intitolazione del campo … ma poi, chissà perché, finì nel dimenticatoio.

Atti d’ufficio dimenticati, ma che non perdono affatto di valore. Scripta manent!

Fatta luce su questi intenti del passato, mi rivolgo da queste pagine alle Associazioni che hanno promosso l’intitolazione del Palazzetto dello Sport a Claudio Giovannangelo: datemi la vostra forza, collaborate con me, e potremo assieme fare si che questa delibera, rimasta (inspiegabilmente?) inapplicata per quasi 27 anni, possa trovare la sua concreta attuazione.

Che lo stadio di San Valentino possa degnamente fregiarsi del nome del nostro campione Claudio Giovannangelo …

E che il palazzetto voluto ed edificato da mio padre possa, invece, portare il suo nome, Mauro Carturan.