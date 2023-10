E’ Davide Calabrò, 46enne di Nettuno, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri a Cisterna, su via Nettuno. L’uomo, appassionato di ciclismo, è stato investito da un’auto pirata di cui ora si cercano le tracce. L’uomo è morto sul colpo, sotto gli occhi di un’amica con cui era in uscita in bicicletta.