Cisterna, la 3A della scuola Plinio il Vecchio vince il concorso “Il Circolo del Vetro”

Importante riconoscimento per la classe 3A della Scuola Secondaria di primo grado Plinio il Vecchio, che ha conquistato il primo posto nel concorso nazionale “Il Circolo del Vetro”, iniziativa promossa da CoReVe per sensibilizzare i giovani sui temi del riciclo e della sostenibilità ambientale. Il premio consiste in un buono da 3mila euro destinato all’acquisto di materiale didattico per l’istituto.

Gli studenti, coordinati dalla professoressa Patrizia Montelli con il supporto della professoressa Pamela Simione, hanno partecipato con il progetto “Non mi rompere il ciclo!”, un serious game educativo sviluppato sia in formato digitale sia analogico. L’elaborato reinterpreta il tradizionale Gioco dell’Oca attraverso quiz e attività interattive dedicate alla raccolta differenziata, con particolare attenzione al corretto conferimento del vetro e alla separazione dei materiali che non possono essere smaltiti insieme agli imballaggi in vetro.

La premiazione si è svolta durante un evento online alla presenza del direttore generale di CoReVe. Il progetto è stato apprezzato per la capacità di unire innovazione, apprendimento e partecipazione attiva, trasformando l’educazione ambientale in un’esperienza coinvolgente.