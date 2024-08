Cisterna, gru in centro da un anno: GN: “Promesse non mantenute”

I ragazzi di Gioventù Nazionale (GN) hanno realizzato un blitz simbolico a Cisterna di Latina per celebrare un anno dall’installazione di una gru nel centro città, che ritengono essere un simbolo di inattività e inefficienza dell’attuale amministrazione comunale. Il gruppo ha dichiarato di voler celebrare il primo anniversario di quella che definiscono “l’inutile gru montata in bella vista”, una struttura mai messa in funzione che, secondo loro, simboleggia promesse non mantenute. GN sottolinea che l’installazione era stata utilizzata per dimostrare la conclusione del problema delle buche in centro, ma si è rivelata uno “spot inutile e privo di senso“.

GN ha espresso critiche nei confronti dell’amministrazione di Cisterna di Latina, accusandola di una mancanza di capacità organizzativa e programmatica. Il comunicato recita: “Un’amministrazione priva di capacità organizzativa e programmatica, pronta a lanciarsi in appelli e slogan per poi trovare soluzioni superficiali, semplicistiche e approssimative.” Un esempio portato è la gestione della sistemazione dei familiari del defunto Satnam Singh, per i quali sono state fatte promesse di alloggi adeguati ma che sono stati invece sistemati in una struttura definita “approssimativa e vergognosa“.

Inoltre, GN critica la decisione di aprire contemporaneamente tre cantieri fermi nella piazza centrale, sostenendo che questa scelta arrecherà un danno economico alle attività di ristorazione della zona: “apertura dei tre cantieri (fermi) contemporaneamente nella piazza centrale che arrecheranno un enorme danno economico alle attività di ristorazione”. Questa situazione avrebbe potuto essere mitigata rendendo gratuiti i parcheggi nei giorni di grande affluenza, dato che gli spazi disponibili sono stati occupati da cantieri e altri eventi, ma nulla è stato fatto.

GN sottolinea anche i problemi di sicurezza che affliggono la città, con frequenti risse e una polizia locale che non dispone dei mezzi adeguati per svolgere i propri compiti in sicurezza: “una città insicura dov’è ogni sera assistiamo a risse e problemi di sicurezza, dove non si provvede a fornire ai ragazzi della polizia Locale i mezzi adeguati”.

Il comunicato si chiude con un appello a una visione migliore per il futuro di Cisterna di Latina, augurandosi che i futuri residenti delle nuove costruzioni possano godere di una qualità della vita migliore rispetto a quella attuale: “Manca una visione di città per migliorare la vita quotidiana delle persone… Cisterna merita di più.” GN spera che queste azioni e dichiarazioni stimolino l’amministrazione a prendere decisioni più concrete e incisive per il benessere dei cittadini.