Cisterna, la dottoressa Morelli alla guida del Commissariato

A partire da lunedì 8 settembre, la dottoressa Valeria Morelli assumerà la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina, succedendo al dottor Riccardo De Sanctis, recentemente collocato in quiescenza.

In servizio presso la Questura di Latina dal 2020, il Commissario Capo Morelli è arrivata nel capoluogo pontino dopo aver completato il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui la direzione dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico, oltre a svolgere il delicato incarico di Portavoce del Questore, curando le relazioni esterne e i rapporti con la stampa.

La sua esperienza e competenza in diversi settori operativi saranno ora messe al servizio della comunità di Cisterna, garantendo continuità istituzionale e una stretta collaborazione con il territorio e le istituzioni locali.

Grazie alla professionalità dimostrata in ambito comunicativo, la dottoressa Morelli manterrà anche l’incarico fiduciario di Portavoce del Questore, continuando così a coordinare le attività di comunicazione, eventi e rapporti con i media per la Questura di Latina.

Al nuovo Commissario vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i colleghi della Questura pontina.