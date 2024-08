Cisterna, la famiglia di Satnam Singh ospite dell’ex foresteria universitaria

Durante le festività di Ferragosto e del Santo patrono, l’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina è rimasta in stretto contatto con le autorità competenti per facilitare l’arrivo in Italia dei familiari di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha annunciato il completamento dei lavori di riqualificazione di un’ala dell’ex foresteria universitaria, situata nell’area mercato di via delle Province. Questa struttura ospiterà temporaneamente i familiari di Singh.

La comunità locale e varie organizzazioni sindacali hanno contribuito generosamente, fornendo donazioni e assistenza logistica per rendere l’alloggio accogliente e funzionale.

La struttura, che sarà destinata interamente a scopi sociali, include un salotto, una cucina, due camere da letto, e due bagni, ed è dotata di impianto di condizionamento e arredamento essenziale. Inoltre, l’edificio si trova in una posizione comoda, vicino alla stazione ferroviaria e ai principali servizi della città. Questa sistemazione, seppur temporanea, è stata valutata come dignitosa dalle organizzazioni sindacali e dalla comunità locale.