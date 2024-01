Un sequestro di più di 676mila euro è stato effettuato sui conti dell’imprenditore di Cisterna ed ex uomo della politica della cittadina pontina, Domenico Capitani. A deciderlo è stata la Guardia di Finanza che accusa Capitani di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I fatti riguardano una società, la Gesteel, ormai fallita, dalla quale Capitani avrebbe distratto circa 676mila euro, finanziando un’altra società, la Value Plus srl, riconducibile allo stesso imprenditore.