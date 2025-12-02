Cisterna, la Itelyum compra la Plasta Rei

Itelyum completa l’acquisizione della Plasta Rei di Cisterna, realtà pontina specializzata nelle tecnologie avanzate per il riciclo della plastica. L’azienda ha rilevato la quota residua dopo l’ingresso iniziale come socio, consolidando così un progetto mirato a sviluppare soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti plastici in linea con gli obiettivi europei su sostenibilità ed emissioni.

In Italia ogni anno vengono utilizzate circa 530mila tonnellate di Pet per la produzione di bottiglie. È in questo scenario che si inserisce il lavoro dell’impianto pilota di Plasta Rei a Cisterna di Latina, capace di ottenere materie prime secondarie con una qualità assimilabile al Pet vergine, riciclabili senza degradazione e provenienti sia dalla filiera della differenziata sia da altre raccolte.

Parallelamente è in fase di allestimento un impianto industriale di riciclo “short-loop” tramite depolimerizzazione, pensato per raggiungere una capacità produttiva adeguata a un mercato in cui la richiesta di Pet riciclato food-grade è destinata a crescere. Un passo che punta a rafforzare la disponibilità di materiali rigenerati nel sistema economico nazionale, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e ad alimentare l’economia circolare.

“L’acquisizione di Plasta Rei rappresenta per Itelyum un ulteriore passo concreto nella strategia di trasformazione dei rifiuti in nuove risorse – afferma il Ceo Marco Codognola –. Con l’impianto pilota già operativo e l’avvio del nuovo impianto industriale, puntiamo a contribuire in modo significativo alla disponibilità di Pet riciclato per l’industria italiana, settore in cui siamo già partner di riferimento per il riciclo e la gestione sostenibile dei rifiuti”.