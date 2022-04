Cisterna, la sesta edizione “Maggio dei Libri”

Per il sesto anno consecutivo, il Comune di Cisterna di Latina aderisce e promuove la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con un fitto calendario di iniziative. Grande successo ha avuto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con delibera di giunta n. 60 del 06/04/2022, volto a raccogliere proposte progettuali da inserire nella programmazione “Maggio dei Libri a Cisterna di Latina 2022”.

Le manifestazioni nazionali prenderanno il via sabato 23 aprile, in concomitanza con la Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore, per poi proseguire durante tutto il mese di maggio.

Ventisei gli appuntamenti culturali di promozione del libro e della lettura a Cisterna, rivolti a tutta la comunità, tra cui le letture in biblioteca per bambini in età prescolare, le letture ad alta voce tematiche e in maschera, mostre espositive di laboratori creativi, incontri con gli autori e illustratori.

Il 23 aprile alle ore 10 presso la Biblioteca comunale, ad inaugurare questo mese di letture e libri saranno l’associazione musicale Caetani con l’evento Dolce Canto, percorso di esplorazione musicale rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi e le loro famiglie, e il gruppo di volontari Nati per Leggere Nati per la Musica con le letture ad alta voce rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

La campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” pone come obiettivo la rivalutazione del valore sociale della lettura in quanto elemento altamente formativo per una consapevole crescita personale, culturale e civile.

È promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in collaborazione con l’Associazione italiana editori. Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione nazionale Italiana per l’Unesco.

Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Cultura del Comune di Cisterna al numero 06.96834330 o inviare una mail a: biblioteca@comune.cisterna.latina.it

CRONOPROGRAMMA EVENTI MAGGIO DEI LIBRI 2022 CISTERNA DI LATINA

23 aprile

h 10:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

DOLCE CANTO

Percorso ludico musicale per bambini dai 03 ai 12 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

h 11:00 – Biblioteca

Leggere è… CONTAGIOSO!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

A cura del Gruppo locale NpL e Biblioteca comunale

25 aprile

h. 11:00 – Biblioteca comunale

Presentazione del volume: Favucce e zillini. La guerra a Cisterna di Latina. Storia di una famiglia

Intervengono l’autore Loris Fabrizzi e modera Antonio Scarsella

A cura dell’ass. Metropolis’s

28 aprile

h. 17:00 – Diretta Facebook Biblioteca comunale

BIBLIOGUSTO

Intervengono Laura Travaini e Emil Lamesi

A cura del CIF Comunale

30 aprile

h 10:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

PICCOLI SUONI

Percorso ludico musicale per bambini dai 13 ai 36 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

06 maggio

h 16:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del volume: Le Favole della Buonanotte

Interviene l’autore Dario Chiariglione

h 18:30 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Gli Ultimi

Intervengono Alessandro ed Evio Ceci

A cura del CIF Comunale

07 maggio

h 10:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

DOLCE CANTO

Percorso ludico musicale per bambini dai 03 ai 12 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

h 11:00 – Biblioteca

Leggere è…CONTAGIOSO!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

A cura del Gruppo locale NpL e Biblioteca comunale

h 18:30 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del volume: Mia indimenticabile Consorte – La Grande Guerra dei Bassianesi

Intervengono l’autore Massimo Porcelli e il co-autore Antonio Porcelli

08 maggio

Azienda Agricola e Cantina Scarpellini

VINALIA – Evento culturale e vinicolo

A cura dell’ass. Metropolis’s

13 maggio

h. 17:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del Volume: Ubi. Storia di un homunculus. Ediz. ad alta leggibilità

Intervengono l’autore Loris Fabrizi e l’illustratore Luca Checchinato

A cura dell’ass. Metropoli’s

14 maggio

h 10:00 – Biblioteca

PICCOLI SUONI

Percorso ludico musicale per bambini dai 13 ai 36 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

h 11:00 – Biblioteca

Leggere è…CONTAGIOSO!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

A cura del Gruppo locale NpL e Biblioteca comunale

h 21:00 – Palazzo Caetani

UNA NOTTE DI MAGIA: Tra Cisterna e Hogwarts

Proiezioni, letture e sarata in maschera a tema Harry Potter

Per bambini dai 7 ai 14 anni

A cura dell’ass. Mobilitazioni Artistiche

19 maggio

h 09:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

CHI TROVA UN LIBRO, TROVA UN TESORO: Caccia al tesoro in Biblioteca

A cura dell’IIS Campus di Licei Ramadù in collaborazione con l’I.C. Plinio il Vecchio

20 maggio

h 18:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del Volume: Dieci Racconti 10

Interviene l’autore Rossella Tacconi

A cura dell’ass. Metropoli’s

21 maggio

h 10:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

DOLCE CANTO

Percorso ludico musicale per bambini dai 03 ai 12 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

h 17:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Voglio fare la Libraia: Piccola mostra espositiva

A cura della Libreria Anacleto e Marina Rivera

h 18:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del Volume: Shar Cand. La leggenda dei sette draghi

Interviene l’autore Riccardo Massimini

25 maggio

h. 09:30 – Piazza XIX Marzo

PEDIBOOK III° Edizione

Percorso di Letture ad alta voce in italiano e lingua straniera

A cura dell’I.C. Leone Caetani in collaborazione con l’IIS Campus dei Licei Ramadù

Con la Partecipazione di Massimiliano Maiucchi

26 maggio

h. 17:00 – Diretta facebook Biblioteca comunale

Il Viaggio

Interviene Bruno Quaranta

A cura del CIF Comunale

27 maggio

h 18:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

Presentazione del volume: Chaterina, la schiava che partorì il genio

Interviene l’autore Eros Ciotti

A cura dell’ass. Metropoli’s

28 maggio

h 10:00 – Palazzo Caetani/Biblioteca

PICCOLI SUONI

Percorso ludico musicale per bambini dai 13 ai 36 mesi

A cura dell’ass. Musicale Caetani

h 11:00 – Biblioteca

Leggere è…CONTAGIOSO!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

A cura del Gruppo locale NpL e Biblioteca comunale

03 giugno

h 18:00 – Biblioteca/Palazzo Caetani

Presentazione del Volume: Mozart deve morire

Intervengono gli autori Max e Francesco Morini

A cura dell’ass. Metropolis’s