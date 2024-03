Cisterna, ladri al supermercato fermati con mille euro di refurtiva

Nel pomeriggio di venerdì 1° marzo, una pattuglia della Polizia Locale di Cisterna di Latina durante un posto di blocco stradale ha notato una Fiat Bravo che, con una manovra repentina, tentava di evitare il controllo. Gli agenti, quindi, si mettevano sulle tracce del veicolo individuandolo nei pressi di uno dei supermercati di Via delle Provincie. All’interno dell’auto si trovavano due uomini con precedenti per furto e ricettazione e, sparsi alla rinfusa nell’abitacolo, una grande quantità di merce, sia alimentare che non. Altra merce si trovava nel portabagagli per un totale di oltre 1000 euro.

Dato che i due non erano in grado di giustificare l’acquisto di così tanta merce, gli agenti di Polizia Locale effettuavano una ricerca negli esercizi commerciali del territorio avendo conferma sulla provenienza delittuosa della merce e provvedevano a raccogliere le relative denunce.

Inoltre, dall’analisi di alcune etichette e in collaborazione con la Polizia Locale di Latina, risalivano al furto di parte della merce ai danni di un esercizio commerciale di Latina.

Risultava inoltre, incrociando i dati della Motorizzazione Civile e l’attenta osservazione del documento, che la carta di circolazione della Fiat Bravo era stata alterata cancellando la parte relativa al fermo amministrativo. Pertanto sia la merce che il documento sono stati sottoposti a sequestro e il conducente denunciato per uso di atto falso.