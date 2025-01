Cisterna Lady ko all’esordio nella final four di Coppa Italia

Esordio sfortunato per il Cisterna Lady nella Final Four di Coppa Italia Lazio giocata domenica mattina al Palasport di Guidonia. Le ragazze di coach Stredini subiscono il gol al primo minuto di gioco, sono così costrette a rincorrere le avversarie del Club Sport Roma per l’intera partita. Saltati gli schemi, nel primo parziale le pontine devono rischiare e alzare il baricentro, arrivando spesso ad impattare contro la sfortuna e l’ottimo stato di forma del portiere avversario. Nel secondo tempo, il quintetto pontino tenta il tutto per tutto, alzando ancor di più il ritmo e sfiorando il pareggio già nei minuti iniziali con Piersimoni, la quale recupera palla in difesa si invola verso la porta avversaria ed esplode un sinistro deviato in angolo da Giustiniani. Successivamente ci prova Gambarotta, grazie a una verticalizzazione al centro di Salesi, l’attaccante delle lupe si trova a tu per tu con il portiere, ma la conclusione finisce di poco fuori dallo specchio della porta. Il tanto cercato pareggio arriva con Costanza Amici: Segarelli con un veloce gioco di gambe si libera dell’avversaria e indisturbata guadagna campo sulla fascia destra, crossa al centro per l’attaccante pontina che con una finta di corpo salta due difensori e tira in porta, la palla è intercettata dal portiere del Club Roma Sport, la respinta favorisce di nuovo Amici che con freddezza mette a segno il gol che riapre la partita. Ribeiro continua a sbarrare la strada su ogni tentativo delle romane, ma nulla può quando Moroni innesca Felicetti, quest’ultima, lasciata sola a tu per tu con il portiere cisternese, mette a segno la rete della vittoria. Nel finale c’è spazio per l’ennesima occasione delle pontine: dalla sinistra Salesi taglia sul secondo palo per Aiello che a due passi dalla porta non trova il pallone. Primo stop per mister Stredini, la sconfitta in Coppa Italia del Cisterna Lady arriva dopo5 vittoriee2 pareggi sotto la gestione dell’allenatore in forza sulla panchina delle pontine dalla settima giornata di campionato.

Simone Stredini (Allenatore Cisterna Lady): “La partita per noi è iniziata subito in salita contro una squadra forte che all’inizio ci ha messo un po’ fuori fase. Nel primo tempo abbiamo sofferto, mentre nel secondo abbiamo avuto una bella reazione andando ad alzare il baricentro della squadra, cerando il gol, che abbiamo trovato con un’ottima azione. Raggiunto il pareggio non siamo riusciti a gestire l’equilibrio, eravamo carichi per cercare la vittoria, invece una distrazione ci ha portato a subire il gol del due a uno. Una partita equilibrata, il primo tempo è stato più a favore degli avversari, nel secondo più noi e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il Club Roma Sport è una grande squadra e alla fine di tutto purtroppo ci sta una sconfitta in una competizione ad eliminazione diretta”.