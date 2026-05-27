Cisterna, Lanza incontra gli studenti: “Lo sport si fa con sacrificio”

Mattinata dedicata ai valori dello sport nella sala delle Statue del Comune di Cisterna di Latina, dove Filippo Lanza ha partecipato come relatore all’incontro “I ragazzi contano. Scuola in movimento”, promosso nell’ambito del Patto educativo di comunità.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Comprensivo Leone Caetani insieme agli altri istituti scolastici cittadini, ha coinvolto studenti, docenti e istituzioni. Presenti anche il sindaco Valentino Mantini, gli assessori Stefania Krilic e Gaetana Capasso, oltre all’avvocato Matteo Sperduti e alla campionessa delle Fiamme Oro Eleonora Ruta.

Nel suo intervento, lo schiacciatore del Cisterna Volley ha raccontato ai ragazzi il percorso che lo ha portato ai massimi livelli della pallavolo: “Per arrivare a praticare sport ad alti livelli bisogna fare sacrifici, credere nei propri sogni e seguire regole precise, sportive e comportamentali”.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al doping, nato da una domanda di uno studente. “Mai mi sono dopato e mai nessuno di voi dovrà farlo – ha risposto Lanza –. Le sostanze dopanti fanno male e rappresentano un modo scorretto per ottenere risultati. Lo sport si fa con le proprie forze, con la volontà e con il rispetto delle regole”.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento della vice preside Sandra Salerno, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e il ruolo positivo di esempi sportivi come Filippo Lanza ed Eleonora Ruta nel dialogo con le nuove generazioni.