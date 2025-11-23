Cisterna, lite con il coltello: a casa ne aveva altri due

Una discussione nata per un motivo banale ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più serio. A Cisterna un diverbio tra due cittadini romeni è degenerato quando uno dei due, un 58enne residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ha tirato fuori un coltello e lo ha puntato contro il connazionale con cui stava litigando.

La chiamata al 112 è arrivata in pochi secondi: qualcuno aveva assistito alla scena e aveva chiesto aiuto. Le pattuglie della Stazione dei Carabinieri di Cisterna, supportate dai colleghi di Norma, sono intervenute rapidamente, trovando ancora sul posto i due uomini coinvolti.

I militari hanno riportato la calma, identificato i protagonisti della lite e recuperato il coltello che il 58enne aveva con sé, immediatamente sequestrato. La vicenda, però, non si è chiusa lì.

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno deciso di procedere anche a una perquisizione nell’abitazione dell’indagato. All’interno, l’uomo custodiva altri due coltelli, anch’essi sequestrati.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di armi.