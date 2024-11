Cisterna: lite in famiglia, poi aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Nella notte scorsa, i Carabinieri di Cisterna di Latina sono intervenuti a seguito di una richiesta al 112 per una lite familiare che coinvolgeva un ventiduenne già noto alle forze dell’ordine.

All’arrivo, i militari hanno trovato il giovane in evidente stato di alterazione psico-fisica, il quale ha reagito aggredendoli e minacciandoli. Nonostante i tentativi di contenimento, il ragazzo ha afferrato un innaffiatoio pieno di benzina e si è scagliato contro i Carabinieri, colpendoli con calci e pugni. Di fronte alla crescente violenza, i militari, supportati dalla Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, hanno dovuto immobilizzarlo, ricorrendo all’uso dello spray urticante in dotazione.

Il ventiduenne è stato arrestato in flagranza per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni. A seguito dell’incidente, i Carabinieri hanno ricevuto assistenza medica presso l’ospedale di Aprilia. Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattinata odierna.