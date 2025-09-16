Cisterna, lite tra stranieri: una denuncia per lesioni

Una lite tra stranieri è degenerata in violenza nel pomeriggio di due giorni fa a Cisterna. Un ventenne di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine e residente in città, è stato individuato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali.

La segnalazione era arrivata al 112 da alcuni cittadini che avevano assistito a un violento diverbio. Quando i militari sono arrivati sul posto, dei protagonisti non c’era più traccia. Sono così partite le ricerche, con raccolta di testimonianze e l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le indagini hanno portato in breve tempo all’identificazione del ventenne, ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni di un 26enne, costretto a ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate, fortunatamente non gravi.

Il giovane aggressore dovrà ora rispondere all’autorità giudiziaria del reato di lesioni personali.