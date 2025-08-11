Cisterna, lo spettacolo del Palio dell’Anello: vince Cori

Ieri sera, domenica 10 agosto, il cuore pulsante di Corso della Repubblica si è acceso con l’adrenalina del Palio dell’Anello 2025. A trionfare è stata la squadra di Cori, che con quattro anelli centrati ha conquistato lo stendardo artistico realizzato dall’artista Maria Pia Biagini.

L’evento, iniziato alle 18 e durato fino a tarda notte, ha regalato oltre quattro ore di spettacolo intenso: una gara combattuta, il sostegno entusiasta del pubblico e una presenza numerosa di spettatori.

In campo si sono sfidati 32 cavalieri, rappresentanti di 10 comuni:

Artena: Alessio Latini, Marco Mattozzi

Cisterna: Marco D’Emilia, Mauro Fieramonti, Riccardo Iacobucci, Angelo Martufi, Marco Manus, Giancarlo Pirazzi, Andrea Ricci, Federico Salvini

Cori: Oreste Agnoni, Americo Magliozzi, Roberto Marchioni, Giovanni Martufi

Lariano: Luca Palmieri

Norma: Pino Cappelletti, Fabrizio Lorenzi

Rocca Massima: Ottavio Fadda, Nico Pizzuti, Paolo Silvestri

Segni: Roberto Boccardelli, Fabrizio Cretaro, Stefano Turco, Enrico Turco

Sermoneta: Luigi Paolo Zampini

Sezze: Marco Bernabei, Claudio Casalini, Massimiliano Lutero, Lorenzo Mantovano

Velletri: Daniele Spalletta, Gabriele Silvestrini, Gianmarco Zaccagnini

La serata si è aperta con la suggestiva sfilata del gruppo folkloristico “Esso Chissi de Cisterna”, seguita dalla presenza dei Butteri di Cisterna e dei cavalieri in gara. La manche di qualificazione è stata lanciata dal veterano Franco “Franchino” Salvatori di Cisterna, storico protagonista della Corsa all’Anello, che ha dato inizio alla competizione stabilendo l’ordine di partenza.

La gara, suddivisa in quattro sessioni, ha tenuto tutti con il fiato sospeso, culminando in due spareggi decisivi: il primo tra Roberto Marchioni (Cori) e Massimiliano Lutero (Sezze), entrambi con 3 anelli centrati, per il primo posto; il secondo tra Pino Cappelletti (Norma), Luca Palmieri (Lariano) e Luigi Paolo Zampini (Sermoneta), fermi a 2 anelli.

Questa la classifica finale individuale dei cavalieri:

1° Roberto Marchioni (Cori)

2° Massimiliano Lutero (Sezze)

3° Luigi Paolo Zampini (Sermoneta)

4° Luca Palmieri (Lariano)

5° Pino Cappelletti (Norma)

Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti speciali: il “Premio Valentino Siniscalchi” al più giovane cavaliere, Riccardo Iacobucci di Cisterna; una targa al veterano Franco “Franchino” Salvatori; e un attestato all’artista Maria Pia Biagini, autrice dello stendardo, consegnato dal Sindaco Valentino Mantini di Cisterna.

Il Palio è stato trasmesso in diretta su Facebook e rimane disponibile, insieme a un ricco album fotografico, sulla pagina ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.

«Il Palio dell’Anello 2025 – hanno dichiarato il Sindaco Mantini, l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato e la Delegata a Eventi, Turismo e Spettacolo Aura Contarino – ha dimostrato ancora una volta come tradizione, sport e spettacolo possano fondersi in un evento capace di emozionare cittadini e visitatori, regalando una serata magica sotto le stelle d’agosto.»