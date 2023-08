Cisterna, magia e divertimento a Ferragosto

Il Ferragosto cisternese all’interno della rassegna “Cisterna Estate 2023”, è pieno di magia e divertimento. Domani, 15 agosto, alle ore 21.30 presso l’area concerti in Via Carducci, sarà una bizzarra coppia di prestigiatori, Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli, ad intrattenere il pubblico con un folle e divertente spettacolo: “Magicomio di Professione”.

Uno spettacolo di magia – come lo definiscono gli stessi protagonisti – folle, divertente, pieno di risate, stupore e suspense e che dissacra in chiave moderna la magia. Un’ora e trenta minuti in cui lo spettatore dimentica dov’è, travolto dall’affascinante quanto avvincente mondo dell’illusione.

“Magicomio di Professione” è infatti uno spettacolo che mette in scena tutte le sfaccettature della magia: illusioni, mentalismo, esibizioni di estremo pathos e momenti in cui si ride a crepapelle.

I due artisti coniugano sul palco due mondi diversi della magia: l’arte della magia comica di Francesco Scimemi e quella brillante e ricca di pathos di Francesco Frattarelli. Amici da una vita, la coppia si è artisticamente formata nell’estate del 2021 e da allora gira teatri e piazze in tutta Italia per portare una ventata di magia nuova.

BIOGRAFIE

Francesco Scimemi è nel mondo dello spettacolo da circa quarant’anni. Riconosciuto e apprezzato a livello nazionale per l’incredibile talento comico. Ha al suo attivo più di cento produzioni televisive (tra Rai, Mediaset e tv locali) e il suo spettacolo di magia comica “Magicomio” ha superato le 3000 repliche. Nel 2020 pubblica la sua biografia “Magicomio”.

Nel 2020/2021 è in tour, in qualità di attore, con lo spettacolo “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore” con Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Francesco Frattarelli, prestigiatore illusionista. Studia magia dall’età di 15 anni. Ha seguito anche corsi di dizione e teatro. Da circa 10 anni gira l’Italia con lo spettacolo “Professione mago”. Giovane performer, ne viene apprezzata la versatilità nell’interpretare vari stili di magia, che vengono messi in scena nel suo spettacolo. Ha avuto varie partecipazioni tv (RaiUno: I soliti sospetti e ospite più volte nel programma Vieni da me oltre che Italia’s Got Talent su Sky) e replicato il suo spettacolo in più di 100 teatri off in Italia. Per anni è stato assistente di scena del mago Silvan.