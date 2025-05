Cisterna, Mariottini attacca: “Buon compleanno al fu Consiglio dei Giovani”

“Il 30 maggio 2023 nasceva ufficialmente il Consiglio Comunale dei Giovani. Oggi avrebbe compiuto due anni, se solo non fosse morto”. Con queste parole, l’ex assessora alle Politiche Giovanili Michela Mariottini torna a denunciare lo stato di abbandono in cui versa l’organismo giovanile, istituito in pompa magna e poi – secondo la sua ricostruzione – dimenticato dall’amministrazione.

Un progetto che, ricorda Mariottini, era stato finanziato dalla Regione Lazio e inserito tra i punti qualificanti del programma del sindaco Mantini. “Costituiva uno strumento di partecipazione e corresponsabilità per i giovani della nostra comunità”, sottolinea l’ex assessora. “Ma all’uscita dell’assessore delegato, il Consiglio è stato lasciato senza alcun supporto, nonostante avesse deliberato un programma di interventi già ratificato dal Consiglio comunale il 6 febbraio 2024”.

Mariottini cita anche le dichiarazioni rese pubblicamente nell’agosto scorso, in cui denunciava il rischio di perdere i fondi regionali e chiedeva un’azione tempestiva da parte dell’amministrazione. “In Consiglio comunale il sindaco mi ha accusata di ‘mentire sapendo di mentire’. Eppure, a distanza di quasi un anno, quelle previsioni si sono puntualmente avverate”, afferma oggi l’ex delegata.

A questo punto, Mariottini rivolge alcune domande dirette all’amministrazione:

Quali interventi previsti dal programma approvato sono stati realizzati?

Il Consiglio dei Giovani è oggi operativo?

Che fine hanno fatto i fondi stanziati dalla Regione? Sono stati usati per altri scopi? E con quali criteri?

“Non chiediamo che vengano rese pubbliche le dimissioni protocollate dai consiglieri comunali a fine 2024”, conclude Mariottini, “ma almeno che ci venga spiegato perché oggi questo progetto non festeggia il suo anniversario. Lo dobbiamo a quei ragazzi che avevano creduto davvero in un’idea di partecipazione”.