Cisterna, mensa e trasporto scolastico: domande fino al 21 settembre

Sono stati riaperti i termini per le iscrizioni ai servizi comunali di mensa scolastica e trasporto scolastico per l’anno 2025/2026. L’opportunità riguarda i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia statali, gli alunni e le alunne delle scuole primarie di I grado e gli studenti e le studentesse iscritti alla scuola secondaria di I grado dei plessi “Don Giuseppe Caselli” e “Donna Lelia Caetani”, situati nelle località periferiche meno servite dal trasporto pubblico locale.

Sarà possibile presentare la domanda dal 15 al 21 settembre 2025 esclusivamente online tramite il portale del Comune di Cisterna, accedendo con credenziali SPID o CIE.

La decisione di prorogare i termini è stata presa per andare incontro alle famiglie che non hanno rispettato le scadenze fissate nei mesi scorsi – dal 20 maggio al 30 giugno per il trasporto e dal 20 maggio al 18 agosto per la mensa.

«Abbiamo ritenuto – spiegano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla scuola Stefania Krilic – di dover accogliere e comprendere le problematiche di tante famiglie e garantire a tutti i bambini uguali opportunità nell’accesso a questi fondamentali servizi. Prima del 21 settembre, data di chiusura del nuovo avviso, non potremo determinare la lista dei bambini da trasmettere alle ditte incaricate al trasporto ed alla fornitura dei pasti vista l’esigenza di disporre del numero complessivo dei bambini utenti dei servizi. Ci teniamo a precisare che i calendari delle attività didattiche pervenute dagli istituti scolastici stabiliscono che l’avvio del trasporto e della mensa non potrà comunque avvenire prima del 29 settembre. Ci auguriamo – concludono il sindaco e l’assessore – di poter ottimizzare con questa decisione i servizi di trasporto e mensa scolastica andando incontro alle esigenze delle famiglie».

L’avviso completo è disponibile sul sito del Comune al seguente link: clicca qui.