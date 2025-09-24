Cisterna, minacce ed insulti agli agenti di polizia: un rimpatrio

Momenti di tensione ieri nel centro di Cisterna di Latina, dove due ragazzi stranieri sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver cercato di allontanarsi alla vista di una pattuglia.

Secondo quanto ricostruito, i due – un tunisino e un egiziano – erano privi di documenti e già noti alle forze dell’ordine per episodi violenti in città. Durante le procedure di identificazione negli uffici del Commissariato, avrebbero reagito con minacce e insulti agli agenti, opponendo resistenza.

Dagli accertamenti è emerso che l’egiziano, con precedenti penali, si trova irregolarmente in Italia. Per lui sono già partite le pratiche di espulsione: nel pomeriggio è stato trasferito al Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza, in attesa del rientro nel suo Paese d’origine.